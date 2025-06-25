Divisas / EVLV
EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A
8.16 USD 0.21 (2.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVLV de hoy ha cambiado un -2.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.04, mientras que el máximo ha alcanzado 8.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evolv Technologies Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVLV News
- Evolv extiende asociación de control de seguridad con el Estadio Gillette
- Evolv extiende asociación de seguridad con el Estadio Gillette
- Evolv extends security screening partnership with Gillette Stadium
- SoundHound: Riding the Wave of Voice Technology Growth
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Cantor Fitzgerald raises Evolv Technologies stock price target to $9 on strong growth
- Evolv Technologies stock rating upgraded to Buy by Lake Street Capital
- Evolv Technologies Tops Q2 Estimates
- Evolv Technologies stock rating reinstated as Buy by TD Cowen on growth outlook
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evolv Technologies Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.45
- Is Evolv Technologies Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results? (NASDAQ:EVLV)
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Physical AI Is Here – and These 7 Stocks Could Lead the Revolution
- When Robots Start Sewing, Driving, and Earning… What Happens Next?
- Robots Are the Next Big AI Play – These Stocks Are Set to Soar
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.10
- Evolv Technology secures $75 million credit facility to support growth
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $6.68
- Evolv Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at 6.32 USD
Rango diario
8.04 8.50
Rango anual
2.04 8.90
- Cierres anteriores
- 8.37
- Open
- 8.41
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- Low
- 8.04
- High
- 8.50
- Volumen
- 10.157 K
- Cambio diario
- -2.51%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 162.38%
- Cambio anual
- 105.03%
