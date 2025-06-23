Valute / EVLV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A
8.03 USD 0.13 (1.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVLV ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.95 e ad un massimo di 8.20.
Segui le dinamiche di Evolv Technologies Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVLV News
- Evolv estende la partnership di screening di sicurezza con il Gillette Stadium
- Evolv extends security screening partnership with Gillette Stadium
- SoundHound: Riding the Wave of Voice Technology Growth
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Cantor Fitzgerald raises Evolv Technologies stock price target to $9 on strong growth
- Evolv Technologies stock rating upgraded to Buy by Lake Street Capital
- Evolv Technologies Tops Q2 Estimates
- Evolv Technologies stock rating reinstated as Buy by TD Cowen on growth outlook
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evolv Technologies Holdings earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.45
- Is Evolv Technologies Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results? (NASDAQ:EVLV)
- BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Physical AI Is Here – and These 7 Stocks Could Lead the Revolution
- When Robots Start Sewing, Driving, and Earning… What Happens Next?
- Robots Are the Next Big AI Play – These Stocks Are Set to Soar
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $7.10
- Evolv Technology secures $75 million credit facility to support growth
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at $6.68
- Evolv Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Evolv Technologies stock hits 52-week high at 6.32 USD
- Chop Tape Sets The Market Up For Higher (Technical Analysis) (NASDAQ:QQQ)
Intervallo Giornaliero
7.95 8.20
Intervallo Annuale
2.04 8.90
- Chiusura Precedente
- 8.16
- Apertura
- 8.20
- Bid
- 8.03
- Ask
- 8.33
- Minimo
- 7.95
- Massimo
- 8.20
- Volume
- 18.494 K
- Variazione giornaliera
- -1.59%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- 158.20%
- Variazione Annuale
- 101.76%
20 settembre, sabato