EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A

8.03 USD 0.13 (1.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVLV ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.95 e ad un massimo di 8.20.

Segui le dinamiche di Evolv Technologies Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.95 8.20
Intervallo Annuale
2.04 8.90
Chiusura Precedente
8.16
Apertura
8.20
Bid
8.03
Ask
8.33
Minimo
7.95
Massimo
8.20
Volume
18.494 K
Variazione giornaliera
-1.59%
Variazione Mensile
-0.37%
Variazione Semestrale
158.20%
Variazione Annuale
101.76%
