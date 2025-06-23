Währungen / EVLV
EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A
8.17 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVLV hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.05 bis zu einem Hoch von 8.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolv Technologies Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.05 8.20
Jahresspanne
2.04 8.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.16
- Eröffnung
- 8.20
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Tief
- 8.05
- Hoch
- 8.20
- Volumen
- 824
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 162.70%
- Jahresänderung
- 105.28%
