EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A
8.37 USD 0.06 (0.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVLV за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.53.
Следите за динамикой Evolv Technologies Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.08 8.53
Годовой диапазон
2.04 8.90
- Предыдущее закрытие
- 8.43
- Open
- 8.41
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Low
- 8.08
- High
- 8.53
- Объем
- 4.484 K
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 3.85%
- 6-месячное изменение
- 169.13%
- Годовое изменение
- 110.30%
