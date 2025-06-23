КотировкиРазделы
EVLV: Evolv Technologies Holdings Inc - Class A

8.37 USD 0.06 (0.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVLV за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.53.

Следите за динамикой Evolv Technologies Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.08 8.53
Годовой диапазон
2.04 8.90
Предыдущее закрытие
8.43
Open
8.41
Bid
8.37
Ask
8.67
Low
8.08
High
8.53
Объем
4.484 K
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
3.85%
6-месячное изменение
169.13%
Годовое изменение
110.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.