通貨 / EVGO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVGO: EVgo Inc
4.65 USD 0.17 (3.79%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVGOの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり4.50の安値と4.73の高値で取引されました。
EVgo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVGO News
- Why EVgo Stock Was an Electric Stock This Week
- キャンター・フィッツジェラルド、EVgoの「オーバーウェイト」評価を維持
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- GM, Pilot And EVgo Lead Rollout of 200 Highway Fast-Charging Sites - General Motors (NYSE:GM), EVgo (NASDAQ:EVGO)
- Broadcom Stock Is Soaring! Is It Too Late for Stock Market Investors to Buy?
- EVgo stock price target raised to $5.40 from $5.00 at UBS on revenue outlook
- Why EVgo Stock Blasted 10% Higher This Week
- Why EVgo Stock Blasted 10% Higher This Week
- Stifel reiterates Buy rating on EVgo stock, maintains $8 price target
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Compared to Estimates, EVgo (EVGO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- EVgo Inc. (EVGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evgo earnings beat, revenue topped estimates
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Ferrari (RACE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Will EVgo Inc. (EVGO) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- EVgo secures $225 million credit facility to expand charging network
- EVgo Stock: Charging Up To Lock Down Customer Experience (NASDAQ:EVGO)
- EVgo: If It Reaches Critical Mass, It Could Be An Outstanding Business (NASDAQ:EVGO)
- The Smartest EV Stocks to Buy With $500 Right Now
- UBS maintains EVgo stock rating, citing upcoming catalysts
1日のレンジ
4.50 4.73
1年のレンジ
2.19 9.07
- 以前の終値
- 4.48
- 始値
- 4.50
- 買値
- 4.65
- 買値
- 4.95
- 安値
- 4.50
- 高値
- 4.73
- 出来高
- 5.761 K
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 22.37%
- 6ヶ月の変化
- 73.51%
- 1年の変化
- 12.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K