Währungen / EVGO
EVGO: EVgo Inc
4.59 USD 0.06 (1.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVGO hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.56 bis zu einem Hoch von 4.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die EVgo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.56 4.67
Jahresspanne
2.19 9.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.65
- Eröffnung
- 4.64
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Tief
- 4.56
- Hoch
- 4.67
- Volumen
- 903
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- 20.79%
- 6-Monatsänderung
- 71.27%
- Jahresänderung
- 10.87%
