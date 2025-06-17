Divisas / EVGO
EVGO: EVgo Inc
4.48 USD 0.06 (1.36%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVGO de hoy ha cambiado un 1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.33, mientras que el máximo ha alcanzado 4.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EVgo Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
EVGO News
- Calificación de acciones de EVgo reiterada como Sobreponderación por Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de EVgo
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- GM, Pilot And EVgo Lead Rollout of 200 Highway Fast-Charging Sites - General Motors (NYSE:GM), EVgo (NASDAQ:EVGO)
- Broadcom Stock Is Soaring! Is It Too Late for Stock Market Investors to Buy?
- EVgo stock price target raised to $5.40 from $5.00 at UBS on revenue outlook
- Why EVgo Stock Blasted 10% Higher This Week
- Stifel reiterates Buy rating on EVgo stock, maintains $8 price target
- Compared to Estimates, EVgo (EVGO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- EVgo Inc. (EVGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evgo earnings beat, revenue topped estimates
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- EVgo secures $225 million credit facility to expand charging network
- EVgo Stock: Charging Up To Lock Down Customer Experience (NASDAQ:EVGO)
- EVgo: If It Reaches Critical Mass, It Could Be An Outstanding Business (NASDAQ:EVGO)
Rango diario
4.33 4.65
Rango anual
2.19 9.07
- Cierres anteriores
- 4.42
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.33
- High
- 4.65
- Volumen
- 6.355 K
- Cambio diario
- 1.36%
- Cambio mensual
- 17.89%
- Cambio a 6 meses
- 67.16%
- Cambio anual
- 8.21%
