Валюты / EVGO
EVGO: EVgo Inc
4.42 USD 0.13 (3.03%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVGO за сегодня изменился на 3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.21, а максимальная — 4.48.
Следите за динамикой EVgo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVGO
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг "Перевес" для акций EVgo
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- GM, Pilot And EVgo Lead Rollout of 200 Highway Fast-Charging Sites - General Motors (NYSE:GM), EVgo (NASDAQ:EVGO)
- Broadcom Stock Is Soaring! Is It Too Late for Stock Market Investors to Buy?
- EVgo stock price target raised to $5.40 from $5.00 at UBS on revenue outlook
- Why EVgo Stock Blasted 10% Higher This Week
- Stifel reiterates Buy rating on EVgo stock, maintains $8 price target
- Compared to Estimates, EVgo (EVGO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- EVgo Inc. (EVGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evgo earnings beat, revenue topped estimates
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Ferrari (RACE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Will EVgo Inc. (EVGO) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- EVgo secures $225 million credit facility to expand charging network
- EVgo Stock: Charging Up To Lock Down Customer Experience (NASDAQ:EVGO)
- EVgo: If It Reaches Critical Mass, It Could Be An Outstanding Business (NASDAQ:EVGO)
- The Smartest EV Stocks to Buy With $500 Right Now
- UBS maintains EVgo stock rating, citing upcoming catalysts
- Charging Your EV May Be Getting Easier, Even if It’s Not a Tesla
Дневной диапазон
4.21 4.48
Годовой диапазон
2.19 9.07
- Предыдущее закрытие
- 4.29
- Open
- 4.30
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Low
- 4.21
- High
- 4.48
- Объем
- 6.119 K
- Дневное изменение
- 3.03%
- Месячное изменение
- 16.32%
- 6-месячное изменение
- 64.93%
- Годовое изменение
- 6.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.