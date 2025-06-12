货币 / EVGO
EVGO: EVgo Inc
4.56 USD 0.14 (3.17%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVGO汇率已更改3.17%。当日，交易品种以低点4.33和高点4.65进行交易。
关注EVgo Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVGO新闻
- Cantor Fitzgerald重申EVgo股票评级为"超配"，目标价7美元
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- 3 Top EV Stocks to Buy in September
- GM, Pilot And EVgo Lead Rollout of 200 Highway Fast-Charging Sites - General Motors (NYSE:GM), EVgo (NASDAQ:EVGO)
- Broadcom Stock Is Soaring! Is It Too Late for Stock Market Investors to Buy?
- EVgo stock price target raised to $5.40 from $5.00 at UBS on revenue outlook
- Why EVgo Stock Blasted 10% Higher This Week
- Stifel reiterates Buy rating on EVgo stock, maintains $8 price target
- Compared to Estimates, EVgo (EVGO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- EVgo Inc. (EVGO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Evgo earnings beat, revenue topped estimates
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Ferrari (RACE) Beats Q2 Earnings Estimates
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- OPENLANE (KAR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Will EVgo Inc. (EVGO) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- EVgo secures $225 million credit facility to expand charging network
- EVgo Stock: Charging Up To Lock Down Customer Experience (NASDAQ:EVGO)
- EVgo: If It Reaches Critical Mass, It Could Be An Outstanding Business (NASDAQ:EVGO)
- The Smartest EV Stocks to Buy With $500 Right Now
- UBS maintains EVgo stock rating, citing upcoming catalysts
- Charging Your EV May Be Getting Easier, Even if It’s Not a Tesla
日范围
4.33 4.65
年范围
2.19 9.07
- 前一天收盘价
- 4.42
- 开盘价
- 4.40
- 卖价
- 4.56
- 买价
- 4.86
- 最低价
- 4.33
- 最高价
- 4.65
- 交易量
- 2.973 K
- 日变化
- 3.17%
- 月变化
- 20.00%
- 6个月变化
- 70.15%
- 年变化
- 10.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值