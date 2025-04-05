クォートセクション
通貨 / ETG
ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef

21.48 USD 0.07 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETGの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.35の安値と21.54の高値で取引されました。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ETG株の現在の価格は？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefの株価は本日21.48です。21.35 - 21.54内で取引され、前日の終値は21.41、取引量は173に達しました。ETGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefの株は配当を出しますか？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefの現在の価格は21.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.44%やUSDにも注目します。ETGの動きはライブチャートで確認できます。

ETG株を買う方法は？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefの株は現在21.48で購入可能です。注文は通常21.48または21.78付近で行われ、173や0.61%が市場の動きを示します。ETGの最新情報はライブチャートで確認できます。

ETG株に投資する方法は？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefへの投資では、年間の値幅15.04 - 21.54と現在の21.48を考慮します。注文は多くの場合21.48や21.78で行われる前に、2.04%や14.56%と比較されます。ETGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundの株の最高値は？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundの過去1年の最高値は21.54でした。15.04 - 21.54内で株価は大きく変動し、21.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fundの株の最低値は？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund(ETG)の年間最安値は15.04でした。現在の21.48や15.04 - 21.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETGの動きはライブチャートで確認できます。

ETGの株式分割はいつ行われましたか？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benefは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.41、14.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.35 21.54
1年のレンジ
15.04 21.54
以前の終値
21.41
始値
21.35
買値
21.48
買値
21.78
安値
21.35
高値
21.54
出来高
173
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
2.04%
6ヶ月の変化
14.56%
1年の変化
14.44%
