ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef

21.48 USD 0.07 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ETG hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.35 bis zu einem Hoch von 21.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ETG heute?

Die Aktie von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef (ETG) notiert heute bei 21.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.35 - 21.54 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.41 und das Handelsvolumen erreichte 173. Das Live-Chart von ETG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ETG Dividenden?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef wird derzeit mit 21.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ETG zu verfolgen.

Wie kaufe ich ETG-Aktien?

Sie können Aktien von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef (ETG) zum aktuellen Kurs von 21.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.48 oder 21.78 platziert, während 173 und 0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ETG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ETG-Aktien?

Bei einer Investition in Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef müssen die jährliche Spanne 15.04 - 21.54 und der aktuelle Kurs 21.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.04% und 14.56%, bevor sie Orders zu 21.48 oder 21.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ETG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Der höchste Kurs von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) im vergangenen Jahr lag bei 21.54. Innerhalb von 15.04 - 21.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Der niedrigste Kurs von Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) im Laufe des Jahres betrug 15.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.48 und der Spanne 15.04 - 21.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ETG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ETG statt?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.41 und 14.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.35 21.54
Jahresspanne
15.04 21.54
Vorheriger Schlusskurs
21.41
Eröffnung
21.35
Bid
21.48
Ask
21.78
Tief
21.35
Hoch
21.54
Volumen
173
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
2.04%
6-Monatsänderung
14.56%
Jahresänderung
14.44%
04 Oktober, Samstag