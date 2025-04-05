报价部分
货币 / ETG
ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef

21.48 USD 0.07 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ETG汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.54进行交易。

关注Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ETG股票今天的价格是多少？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef股票今天的定价为21.48。它在21.35 - 21.54范围内交易，昨天的收盘价为21.41，交易量达到173。ETG的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef股票是否支付股息？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.44%和USD。实时查看图表以跟踪ETG走势。

如何购买ETG股票？

您可以以21.48的当前价格购买Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而173和0.61%显示市场活动。立即关注ETG的实时图表更新。

如何投资ETG股票？

投资Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef需要考虑年度范围15.04 - 21.54和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较2.04%和。实时查看ETG价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund的最高价格是21.54。在15.04 - 21.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef的绩效。

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund股票的最低价格是多少？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund（ETG）的最低价格为15.04。将其与当前的21.48和15.04 - 21.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ETG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ETG股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.41和14.44%中可见。

日范围
21.35 21.54
年范围
15.04 21.54
前一天收盘价
21.41
开盘价
21.35
卖价
21.48
买价
21.78
最低价
21.35
最高价
21.54
交易量
173
日变化
0.33%
月变化
2.04%
6个月变化
14.56%
年变化
14.44%
04 十月, 星期六