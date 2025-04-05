КотировкиРазделы
Валюты / ETG
Назад в Рынок акций США

ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef

21.48 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETG за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.35, а максимальная — 21.54.

Следите за динамикой Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ETG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETG сегодня?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef (ETG) сегодня оценивается на уровне 21.48. Инструмент торгуется в пределах 21.35 - 21.54, вчерашнее закрытие составило 21.41, а торговый объем достиг 173. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef в настоящее время оценивается в 21.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.44% и USD. Отслеживайте движения ETG на графике в реальном времени.

Как купить акции ETG?

Вы можете купить акции Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef (ETG) по текущей цене 21.48. Ордера обычно размещаются около 21.48 или 21.78, тогда как 173 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETG?

Инвестирование в Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef предполагает учет годового диапазона 15.04 - 21.54 и текущей цены 21.48. Многие сравнивают 2.04% и 14.56% перед размещением ордеров на 21.48 или 21.78. Изучайте ежедневные изменения цены ETG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Самая высокая цена Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) за последний год составила 21.54. Акции заметно колебались в пределах 15.04 - 21.54, сравнение с 21.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Самая низкая цена Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) за год составила 15.04. Сравнение с текущими 21.48 и 15.04 - 21.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETG?

В прошлом Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.41 и 14.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.35 21.54
Годовой диапазон
15.04 21.54
Предыдущее закрытие
21.41
Open
21.35
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.35
High
21.54
Объем
173
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.04%
6-месячное изменение
14.56%
Годовое изменение
14.44%
04 октября, суббота