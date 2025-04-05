- Aperçu
ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef
Le taux de change de ETG a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.02 et à un maximum de 21.33.
Suivez la dynamique Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ETG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ETG aujourd'hui ?
L'action Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef est cotée à 21.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.85%, a clôturé hier à 21.12 et son volume d'échange a atteint 235. Le graphique en temps réel du cours de ETG présente ces mises à jour.
L'action Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef verse-t-elle des dividendes ?
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef est actuellement valorisé à 21.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETG.
Comment acheter des actions ETG ?
Vous pouvez acheter des actions Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef au cours actuel de 21.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.30 ou de 21.60, le 235 et le 1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ETG ?
Investir dans Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.04 - 21.33 et le prix actuel 21.30. Beaucoup comparent 1.19% et 13.60% avant de passer des ordres à 21.30 ou 21.60. Consultez le graphique du cours de ETG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund ?
Le cours le plus élevé de Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund l'année dernière était 21.33. Au cours de 15.04 - 21.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund ?
Le cours le plus bas de Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) sur l'année a été 15.04. Sa comparaison avec 21.30 et 15.04 - 21.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ETG a-t-elle été divisée ?
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.12 et 13.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.12
- Ouverture
- 21.05
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Plus Bas
- 21.02
- Plus Haut
- 21.33
- Volume
- 235
- Changement quotidien
- 0.85%
- Changement Mensuel
- 1.19%
- Changement à 6 Mois
- 13.60%
- Changement Annuel
- 13.48%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M