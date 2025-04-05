QuotazioniSezioni
Valute / ETG
Tornare a Azioni

ETG: Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef

21.30 USD 0.18 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ETG ha avuto una variazione del 0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.02 e ad un massimo di 21.33.

Segui le dinamiche di Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ETG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ETG oggi?

Oggi le azioni Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef sono prezzate a 21.30. Viene scambiato all'interno di 0.85%, la chiusura di ieri è stata 21.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 235. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef pagano dividendi?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef è attualmente valutato a 21.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETG.

Come acquistare azioni ETG?

Puoi acquistare azioni Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef al prezzo attuale di 21.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.30 o 21.60, mentre 235 e 1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ETG?

Investire in Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef implica considerare l'intervallo annuale 15.04 - 21.33 e il prezzo attuale 21.30. Molti confrontano 1.19% e 13.60% prima di effettuare ordini su 21.30 o 21.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Il prezzo massimo di Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund nell'ultimo anno è stato 21.33. All'interno di 15.04 - 21.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund?

Il prezzo più basso di Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund (ETG) nel corso dell'anno è stato 15.04. Confrontandolo con gli attuali 21.30 e 15.04 - 21.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETG?

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund of Benef ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.12 e 13.48%.

Intervallo Giornaliero
21.02 21.33
Intervallo Annuale
15.04 21.33
Chiusura Precedente
21.12
Apertura
21.05
Bid
21.30
Ask
21.60
Minimo
21.02
Massimo
21.33
Volume
235
Variazione giornaliera
0.85%
Variazione Mensile
1.19%
Variazione Semestrale
13.60%
Variazione Annuale
13.48%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M