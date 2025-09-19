通貨 / ENJ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due
21.9500 USD 0.1820 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENJの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり21.7405の安値と21.9500の高値で取引されました。
Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.7405 21.9500
1年のレンジ
19.8600 24.5900
- 以前の終値
- 21.7680
- 始値
- 21.7405
- 買値
- 21.9500
- 買値
- 21.9530
- 安値
- 21.7405
- 高値
- 21.9500
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 6.54%
- 1年の変化
- -6.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K