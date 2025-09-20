Valute / ENJ
ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due
21.8393 USD 0.1107 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENJ ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.8393 e ad un massimo di 21.9300.
Segui le dinamiche di Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.8393 21.9300
Intervallo Annuale
19.8600 24.5900
- Chiusura Precedente
- 21.9500
- Apertura
- 21.9300
- Bid
- 21.8393
- Ask
- 21.8423
- Minimo
- 21.8393
- Massimo
- 21.9300
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 6.01%
- Variazione Annuale
- -7.46%
20 settembre, sabato