ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due

21.8393 USD 0.1107 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENJ ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.8393 e ad un massimo di 21.9300.

Segui le dinamiche di Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
21.8393 21.9300
Intervallo Annuale
19.8600 24.5900
Chiusura Precedente
21.9500
Apertura
21.9300
Bid
21.8393
Ask
21.8423
Minimo
21.8393
Massimo
21.9300
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
0.92%
Variazione Semestrale
6.01%
Variazione Annuale
-7.46%
20 settembre, sabato