ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due

21.7680 USD 0.0120 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ENJ de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.7680, mientras que el máximo ha alcanzado 22.0000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
21.7680 22.0000
Rango anual
19.8600 24.5900
Cierres anteriores
21.7800
Open
22.0000
Bid
21.7680
Ask
21.7710
Low
21.7680
High
22.0000
Volumen
8
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
0.59%
Cambio a 6 meses
5.66%
Cambio anual
-7.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B