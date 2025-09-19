Währungen / ENJ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due
21.9500 USD 0.1820 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENJ hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.7405 bis zu einem Hoch von 21.9500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.7405 21.9500
Jahresspanne
19.8600 24.5900
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.7680
- Eröffnung
- 21.7405
- Bid
- 21.9500
- Ask
- 21.9530
- Tief
- 21.7405
- Hoch
- 21.9500
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 6.54%
- Jahresänderung
- -6.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K