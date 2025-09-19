KurseKategorien
ENJ
ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due

21.9500 USD 0.1820 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENJ hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.7405 bis zu einem Hoch von 21.9500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.7405 21.9500
Jahresspanne
19.8600 24.5900
Vorheriger Schlusskurs
21.7680
Eröffnung
21.7405
Bid
21.9500
Ask
21.9530
Tief
21.7405
Hoch
21.9500
Volumen
13
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
6.54%
Jahresänderung
-6.99%
