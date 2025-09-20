CotationsSections
Devises / ENJ
Retour à Actions

ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due

21.8393 USD 0.1107 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ENJ a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.8393 et à un maximum de 21.9300.

Suivez la dynamique Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
21.8393 21.9300
Range Annuel
19.8600 24.5900
Clôture Précédente
21.9500
Ouverture
21.9300
Bid
21.8393
Ask
21.8423
Plus Bas
21.8393
Plus Haut
21.9300
Volume
3
Changement quotidien
-0.50%
Changement Mensuel
0.92%
Changement à 6 Mois
6.01%
Changement Annuel
-7.46%
20 septembre, samedi