Валюты / ENJ
ENJ: Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due
21.7800 USD 0.1700 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENJ за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.7800, а максимальная — 21.9999.
Следите за динамикой Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.0% Series due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.7800 21.9999
Годовой диапазон
19.8600 24.5900
- Предыдущее закрытие
- 21.9500
- Open
- 21.9999
- Bid
- 21.7800
- Ask
- 21.7830
- Low
- 21.7800
- High
- 21.9999
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 5.72%
- Годовое изменение
- -7.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.