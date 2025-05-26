通貨 / EML
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EML: Eastern Company (The)
26.77 USD 1.49 (5.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EMLの今日の為替レートは、5.89%変化しました。日中、通貨は1あたり25.00の安値と26.77の高値で取引されました。
Eastern Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EML News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eastern's Q2 Earnings Slip Y/Y on Lower Sales, Higher Costs
- Eastern Co earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.37%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Canaccord Genuity initiates EML Payments stock with Buy rating
- Emmerson to pursue legal action against Morocco over potash project
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.08%
- Eastern Company Stock: A Stronger Q1 Bodes Well For The Rest Of The Year (NASDAQ:EML)
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- Eastern Co announces workforce reduction to cut costs
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.00%
1日のレンジ
25.00 26.77
1年のレンジ
19.06 35.03
- 以前の終値
- 25.28
- 始値
- 25.00
- 買値
- 26.77
- 買値
- 27.07
- 安値
- 25.00
- 高値
- 26.77
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 5.89%
- 1ヶ月の変化
- 14.01%
- 6ヶ月の変化
- 5.23%
- 1年の変化
- -16.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K