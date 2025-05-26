クォートセクション
通貨 / EML
EML: Eastern Company (The)

26.77 USD 1.49 (5.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMLの今日の為替レートは、5.89%変化しました。日中、通貨は1あたり25.00の安値と26.77の高値で取引されました。

Eastern Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.00 26.77
1年のレンジ
19.06 35.03
以前の終値
25.28
始値
25.00
買値
26.77
買値
27.07
安値
25.00
高値
26.77
出来高
13
1日の変化
5.89%
1ヶ月の変化
14.01%
6ヶ月の変化
5.23%
1年の変化
-16.84%
