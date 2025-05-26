통화 / EML
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EML: Eastern Company (The)
25.46 USD 1.31 (4.89%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EML 환율이 오늘 -4.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.31이고 고가는 26.54이었습니다.
Eastern Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EML News
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eastern's Q2 Earnings Slip Y/Y on Lower Sales, Higher Costs
- Eastern Co earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.37%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Canaccord Genuity initiates EML Payments stock with Buy rating
- Emmerson to pursue legal action against Morocco over potash project
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.08%
- Eastern Company Stock: A Stronger Q1 Bodes Well For The Rest Of The Year (NASDAQ:EML)
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- Eastern Co announces workforce reduction to cut costs
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.00%
일일 변동 비율
25.31 26.54
년간 변동
19.06 35.03
- 이전 종가
- 26.77
- 시가
- 26.54
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- 저가
- 25.31
- 고가
- 26.54
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- -4.89%
- 월 변동
- 8.43%
- 6개월 변동
- 0.08%
- 년간 변동율
- -20.91%
20 9월, 토요일