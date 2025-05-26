QuotazioniSezioni
Valute / EML
EML: Eastern Company (The)

25.46 USD 1.31 (4.89%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EML ha avuto una variazione del -4.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.31 e ad un massimo di 26.54.

Segui le dinamiche di Eastern Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.31 26.54
Intervallo Annuale
19.06 35.03
Chiusura Precedente
26.77
Apertura
26.54
Bid
25.46
Ask
25.76
Minimo
25.31
Massimo
26.54
Volume
48
Variazione giornaliera
-4.89%
Variazione Mensile
8.43%
Variazione Semestrale
0.08%
Variazione Annuale
-20.91%
21 settembre, domenica