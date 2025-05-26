Валюты / EML
EML: Eastern Company (The)
25.38 USD 0.40 (1.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EML за сегодня изменился на 1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.88, а максимальная — 25.55.
Следите за динамикой Eastern Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EML
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- Eastern's Q2 Earnings Slip Y/Y on Lower Sales, Higher Costs
- Eastern Co earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.37%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Canaccord Genuity initiates EML Payments stock with Buy rating
- Emmerson to pursue legal action against Morocco over potash project
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.08%
- Eastern Company Stock: A Stronger Q1 Bodes Well For The Rest Of The Year (NASDAQ:EML)
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- Eastern Co announces workforce reduction to cut costs
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.00%
Дневной диапазон
24.88 25.55
Годовой диапазон
19.06 35.03
- Предыдущее закрытие
- 24.98
- Open
- 24.97
- Bid
- 25.38
- Ask
- 25.68
- Low
- 24.88
- High
- 25.55
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 1.60%
- Месячное изменение
- 8.09%
- 6-месячное изменение
- -0.24%
- Годовое изменение
- -21.16%
