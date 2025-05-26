Währungen / EML
EML: Eastern Company (The)
26.11 USD 0.66 (2.47%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EML hat sich für heute um -2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.11 bis zu einem Hoch von 26.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eastern Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.11 26.54
Jahresspanne
19.06 35.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.77
- Eröffnung
- 26.54
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Tief
- 26.11
- Hoch
- 26.54
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -2.47%
- Monatsänderung
- 11.20%
- 6-Monatsänderung
- 2.63%
- Jahresänderung
- -18.89%
