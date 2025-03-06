通貨 / ELAB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ELAB: Elevai Labs Inc
6.10 USD 0.40 (7.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELABの今日の為替レートは、7.02%変化しました。日中、通貨は1あたり5.87の安値と6.24の高値で取引されました。
Elevai Labs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELAB News
- PMGCホールディングス、授権株式資本を25億株に増加
- PMGC Holdings increases authorized share capital to 2.5 billion shares
- Northstrive completes Phase II of AI program for obesity treatment
- PMGC Holdings secures $1.67 million from warrant exercise agreement
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- PMGC Holdings updates executive agreements to include acquisition-based awards
- PMGC terminates electronics firm acquisition to focus on CNC sector
- PMGC signs letter of intent to acquire aerospace CNC machining firm
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- PMGC Capital LLC Urges Alaunos Therapeutics (NASDAQ: TCRT) to Accept Term Sheet from Leading Wall Street Bank Behind Many Leading Crypto Strategies
- Northstrive Biosciences Announces Initiation of Phase II of Collaboration to Develop AI Powered Therapies for Obesity and Cardiometabolic Diseases
- PMGC Holdings Inc. Signs Letter of Intent to Acquire Profitable U.S.-Based AS9100D & ISO 9001:2015 Certified CNC Machine Shop Serving Aerospace, Defense, and Industrial Markets for over 35 years
- PMGC signs LOI to acquire California-based CNC machining company
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PMGC Holdings to acquire U.S. electronics manufacturer
- Elevai Labs stock plunges to 52-week low of $2.09 amid steep decline
- Northstrive Biosciences completes phase I research on muscle-wasting treatment
- PMGC Capital LLC, a Subsidiary of PMGC Holdings Inc. (Nasdaq: ELAB), To File Schedule 13D Reporting 5.09% Stake in Alaunos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRT)
- PMGC Holdings inks employee secondment deal with Northstrive
- PMGC Stock Surges After Subsidiary Inks Deal With Yuva Biosciences To Develop AI Led Therapies - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB)
- Nasdaq Down Over 400 Points; Kroger Posts Upbeat Earnings - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
5.87 6.24
1年のレンジ
0.01 7.75
- 以前の終値
- 5.70
- 始値
- 5.89
- 買値
- 6.10
- 買値
- 6.40
- 安値
- 5.87
- 高値
- 6.24
- 出来高
- 136
- 1日の変化
- 7.02%
- 1ヶ月の変化
- 25.51%
- 6ヶ月の変化
- 34.66%
- 1年の変化
- 7525.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K