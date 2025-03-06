통화 / ELAB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ELAB: Elevai Labs Inc
5.82 USD 0.28 (4.59%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELAB 환율이 오늘 -4.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.76이고 고가는 6.06이었습니다.
Elevai Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELAB News
- PMGC 홀딩스, 승인 주식 자본 25억 주로 늘려
- PMGC Holdings increases authorized share capital to 2.5 billion shares
- Northstrive completes Phase II of AI program for obesity treatment
- PMGC Holdings secures $1.67 million from warrant exercise agreement
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- PMGC Holdings updates executive agreements to include acquisition-based awards
- PMGC terminates electronics firm acquisition to focus on CNC sector
- PMGC signs letter of intent to acquire aerospace CNC machining firm
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- PMGC Capital LLC Urges Alaunos Therapeutics (NASDAQ: TCRT) to Accept Term Sheet from Leading Wall Street Bank Behind Many Leading Crypto Strategies
- Northstrive Biosciences Announces Initiation of Phase II of Collaboration to Develop AI Powered Therapies for Obesity and Cardiometabolic Diseases
- PMGC Holdings Inc. Signs Letter of Intent to Acquire Profitable U.S.-Based AS9100D & ISO 9001:2015 Certified CNC Machine Shop Serving Aerospace, Defense, and Industrial Markets for over 35 years
- PMGC signs LOI to acquire California-based CNC machining company
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PMGC Holdings to acquire U.S. electronics manufacturer
- Elevai Labs stock plunges to 52-week low of $2.09 amid steep decline
- Northstrive Biosciences completes phase I research on muscle-wasting treatment
- PMGC Capital LLC, a Subsidiary of PMGC Holdings Inc. (Nasdaq: ELAB), To File Schedule 13D Reporting 5.09% Stake in Alaunos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRT)
- PMGC Holdings inks employee secondment deal with Northstrive
- PMGC Stock Surges After Subsidiary Inks Deal With Yuva Biosciences To Develop AI Led Therapies - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB)
- Nasdaq Down Over 400 Points; Kroger Posts Upbeat Earnings - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
5.76 6.06
년간 변동
0.01 7.75
- 이전 종가
- 6.10
- 시가
- 6.05
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- 저가
- 5.76
- 고가
- 6.06
- 볼륨
- 44
- 일일 변동
- -4.59%
- 월 변동
- 19.75%
- 6개월 변동
- 28.48%
- 년간 변동율
- 7175.00%
20 9월, 토요일