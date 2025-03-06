시세섹션
통화 / ELAB
주식로 돌아가기

ELAB: Elevai Labs Inc

5.82 USD 0.28 (4.59%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ELAB 환율이 오늘 -4.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.76이고 고가는 6.06이었습니다.

Elevai Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELAB News

일일 변동 비율
5.76 6.06
년간 변동
0.01 7.75
이전 종가
6.10
시가
6.05
Bid
5.82
Ask
6.12
저가
5.76
고가
6.06
볼륨
44
일일 변동
-4.59%
월 변동
19.75%
6개월 변동
28.48%
년간 변동율
7175.00%
20 9월, 토요일