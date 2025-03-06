Währungen / ELAB
ELAB: Elevai Labs Inc
5.79 USD 0.31 (5.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELAB hat sich für heute um -5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.76 bis zu einem Hoch von 6.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elevai Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.76 6.06
Jahresspanne
0.01 7.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.10
- Eröffnung
- 6.05
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Tief
- 5.76
- Hoch
- 6.06
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -5.08%
- Monatsänderung
- 19.14%
- 6-Monatsänderung
- 27.81%
- Jahresänderung
- 7137.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K