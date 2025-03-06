Валюты / ELAB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELAB: Elevai Labs Inc
5.70 USD 0.07 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELAB за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.89.
Следите за динамикой Elevai Labs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELAB
- Northstrive completes Phase II of AI program for obesity treatment
- PMGC Holdings secures $1.67 million from warrant exercise agreement
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- PMGC Holdings updates executive agreements to include acquisition-based awards
- PMGC terminates electronics firm acquisition to focus on CNC sector
- PMGC signs letter of intent to acquire aerospace CNC machining firm
- Fat, not muscle: drugmakers in race for next weight-loss breakthrough
- PMGC Capital LLC Urges Alaunos Therapeutics (NASDAQ: TCRT) to Accept Term Sheet from Leading Wall Street Bank Behind Many Leading Crypto Strategies
- Northstrive Biosciences Announces Initiation of Phase II of Collaboration to Develop AI Powered Therapies for Obesity and Cardiometabolic Diseases
- PMGC Holdings Inc. Signs Letter of Intent to Acquire Profitable U.S.-Based AS9100D & ISO 9001:2015 Certified CNC Machine Shop Serving Aerospace, Defense, and Industrial Markets for over 35 years
- PMGC signs LOI to acquire California-based CNC machining company
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- PMGC Holdings to acquire U.S. electronics manufacturer
- Elevai Labs stock plunges to 52-week low of $2.09 amid steep decline
- Northstrive Biosciences completes phase I research on muscle-wasting treatment
- PMGC Capital LLC, a Subsidiary of PMGC Holdings Inc. (Nasdaq: ELAB), To File Schedule 13D Reporting 5.09% Stake in Alaunos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRT)
- PMGC Holdings inks employee secondment deal with Northstrive
- PMGC Stock Surges After Subsidiary Inks Deal With Yuva Biosciences To Develop AI Led Therapies - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB)
- Nasdaq Down Over 400 Points; Kroger Posts Upbeat Earnings - PMGC Holdings (NASDAQ:ELAB), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Tumbles 1%; US Initial Jobless Claims Decline - Aclarion (NASDAQ:ACON), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
5.60 5.89
Годовой диапазон
0.01 7.75
- Предыдущее закрытие
- 5.77
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.70
- Ask
- 6.00
- Low
- 5.60
- High
- 5.89
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- 17.28%
- 6-месячное изменение
- 25.83%
- Годовое изменение
- 7025.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.