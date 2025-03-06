КотировкиРазделы
ELAB
ELAB: Elevai Labs Inc

5.70 USD 0.07 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELAB за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.60, а максимальная — 5.89.

Следите за динамикой Elevai Labs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.60 5.89
Годовой диапазон
0.01 7.75
Предыдущее закрытие
5.77
Open
5.77
Bid
5.70
Ask
6.00
Low
5.60
High
5.89
Объем
84
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
17.28%
6-месячное изменение
25.83%
Годовое изменение
7025.00%
