DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

43.16 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOCTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり43.14の安値と43.17の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.14 43.17
1年のレンジ
35.83 43.23
以前の終値
43.16
始値
43.17
買値
43.16
買値
43.46
安値
43.14
高値
43.17
出来高
13
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
12.98%
1年の変化
10.70%
