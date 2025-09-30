- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
DOCTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり43.14の安値と43.17の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DOCT株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの株価は本日43.16です。0.00%内で取引され、前日の終値は43.16、取引量は13に達しました。DOCTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの現在の価格は43.16です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.70%やUSDにも注目します。DOCTの動きはライブチャートで確認できます。
DOCT株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの株は現在43.16で購入可能です。注文は通常43.16または43.46付近で行われ、13や-0.02%が市場の動きを示します。DOCTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DOCT株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberへの投資では、年間の値幅35.83 - 43.23と現在の43.16を考慮します。注文は多くの場合43.16や43.46で行われる前に、2.49%や12.98%と比較されます。DOCTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの過去1年の最高値は43.23でした。35.83 - 43.23内で株価は大きく変動し、43.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October(DOCT)の年間最安値は35.83でした。現在の43.16や35.83 - 43.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DOCTの動きはライブチャートで確認できます。
DOCTの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Octoberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.16、10.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.16
- 始値
- 43.17
- 買値
- 43.16
- 買値
- 43.46
- 安値
- 43.14
- 高値
- 43.17
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 12.98%
- 1年の変化
- 10.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8