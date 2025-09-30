- Übersicht
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
Der Wechselkurs von DOCT hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.14 bis zu einem Hoch von 43.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DOCT heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) notiert heute bei 43.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.16 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von DOCT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DOCT Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October wird derzeit mit 43.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DOCT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DOCT-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) zum aktuellen Kurs von 43.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.17 oder 43.47 platziert, während 16 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DOCT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DOCT-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October müssen die jährliche Spanne 35.83 - 43.23 und der aktuelle Kurs 43.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.52% und 13.01%, bevor sie Orders zu 43.17 oder 43.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DOCT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) im vergangenen Jahr lag bei 43.23. Innerhalb von 35.83 - 43.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) im Laufe des Jahres betrug 35.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.17 und der Spanne 35.83 - 43.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DOCT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DOCT statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.16 und 10.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.16
- Eröffnung
- 43.17
- Bid
- 43.17
- Ask
- 43.47
- Tief
- 43.14
- Hoch
- 43.17
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 2.52%
- 6-Monatsänderung
- 13.01%
- Jahresänderung
- 10.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8