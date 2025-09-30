DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
今日DOCT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.14和高点43.17进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DOCT股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票今天的定价为43.16。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为43.16，交易量达到13。DOCT的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October目前的价值为43.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.70%和USD。实时查看图表以跟踪DOCT走势。
如何购买DOCT股票？
您可以以43.16的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票。订单通常设置在43.16或43.46附近，而13和-0.02%显示市场活动。立即关注DOCT的实时图表更新。
如何投资DOCT股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October需要考虑年度范围35.83 - 43.23和当前价格43.16。许多人在以43.16或43.46下订单之前，会比较2.49%和。实时查看DOCT价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October的最高价格是43.23。在35.83 - 43.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October（DOCT）的最低价格为35.83。将其与当前的43.16和35.83 - 43.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DOCT股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.16和10.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.16
- 开盘价
- 43.17
- 卖价
- 43.16
- 买价
- 43.46
- 最低价
- 43.14
- 最高价
- 43.17
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 12.98%
- 年变化
- 10.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8