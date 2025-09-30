报价部分
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

43.16 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DOCT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.14和高点43.17进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DOCT股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票今天的定价为43.16。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为43.16，交易量达到13。DOCT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October目前的价值为43.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.70%和USD。实时查看图表以跟踪DOCT走势。

如何购买DOCT股票？

您可以以43.16的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票。订单通常设置在43.16或43.46附近，而13和-0.02%显示市场活动。立即关注DOCT的实时图表更新。

如何投资DOCT股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October需要考虑年度范围35.83 - 43.23和当前价格43.16。许多人在以43.16或43.46下订单之前，会比较2.49%和。实时查看DOCT价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October的最高价格是43.23。在35.83 - 43.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October（DOCT）的最低价格为35.83。将其与当前的43.16和35.83 - 43.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DOCT股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.16和10.70%中可见。

日范围
43.14 43.17
年范围
35.83 43.23
前一天收盘价
43.16
开盘价
43.17
卖价
43.16
买价
43.46
最低价
43.14
最高价
43.17
交易量
13
日变化
0.00%
月变化
2.49%
6个月变化
12.98%
年变化
10.70%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8