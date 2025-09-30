- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
Курс DOCT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.14, а максимальная — 43.23.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DOCT сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) сегодня оценивается на уровне 43.16. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 43.10, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 43.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.70% и USD. Отслеживайте движения DOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции DOCT?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) по текущей цене 43.16. Ордера обычно размещаются около 43.16 или 43.46, тогда как 15 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DOCT?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 35.83 - 43.23 и текущей цены 43.16. Многие сравнивают 2.49% и 12.98% перед размещением ордеров на 43.16 или 43.46. Изучайте ежедневные изменения цены DOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) за последний год составила 43.23. Акции заметно колебались в пределах 35.83 - 43.23, сравнение с 43.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) за год составила 35.83. Сравнение с текущими 43.16 и 35.83 - 43.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DOCT?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.10 и 10.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.10
- Open
- 43.23
- Bid
- 43.16
- Ask
- 43.46
- Low
- 43.14
- High
- 43.23
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 12.98%
- Годовое изменение
- 10.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8