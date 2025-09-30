КотировкиРазделы
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

43.16 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOCT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.14, а максимальная — 43.23.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DOCT сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) сегодня оценивается на уровне 43.16. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 43.10, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 43.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.70% и USD. Отслеживайте движения DOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции DOCT?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) по текущей цене 43.16. Ордера обычно размещаются около 43.16 или 43.46, тогда как 15 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DOCT?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 35.83 - 43.23 и текущей цены 43.16. Многие сравнивают 2.49% и 12.98% перед размещением ордеров на 43.16 или 43.46. Изучайте ежедневные изменения цены DOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) за последний год составила 43.23. Акции заметно колебались в пределах 35.83 - 43.23, сравнение с 43.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) за год составила 35.83. Сравнение с текущими 43.16 и 35.83 - 43.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DOCT?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.10 и 10.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.14 43.23
Годовой диапазон
35.83 43.23
Предыдущее закрытие
43.10
Open
43.23
Bid
43.16
Ask
43.46
Low
43.14
High
43.23
Объем
15
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
12.98%
Годовое изменение
10.70%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8