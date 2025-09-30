QuotazioniSezioni
Valute / DOCT
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

43.16 USD 0.06 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOCT ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.14 e ad un massimo di 43.23.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DOCT oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October sono prezzate a 43.16. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 43.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DOCT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October è attualmente valutato a 43.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DOCT.

Come acquistare azioni DOCT?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October al prezzo attuale di 43.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.16 o 43.46, mentre 15 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DOCT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DOCT?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October implica considerare l'intervallo annuale 35.83 - 43.23 e il prezzo attuale 43.16. Molti confrontano 2.49% e 12.98% prima di effettuare ordini su 43.16 o 43.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DOCT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October nell'ultimo anno è stato 43.23. All'interno di 35.83 - 43.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) nel corso dell'anno è stato 35.83. Confrontandolo con gli attuali 43.16 e 35.83 - 43.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DOCT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DOCT?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.10 e 10.70%.

Intervallo Giornaliero
43.14 43.23
Intervallo Annuale
35.83 43.23
Chiusura Precedente
43.10
Apertura
43.23
Bid
43.16
Ask
43.46
Minimo
43.14
Massimo
43.23
Volume
15
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
2.49%
Variazione Semestrale
12.98%
Variazione Annuale
10.70%
