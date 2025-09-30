- Panoramica
DOCT: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
Il tasso di cambio DOCT ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.14 e ad un massimo di 43.23.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DOCT oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October sono prezzate a 43.16. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 43.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DOCT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October è attualmente valutato a 43.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DOCT.
Come acquistare azioni DOCT?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October al prezzo attuale di 43.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.16 o 43.46, mentre 15 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DOCT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DOCT?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October implica considerare l'intervallo annuale 35.83 - 43.23 e il prezzo attuale 43.16. Molti confrontano 2.49% e 12.98% prima di effettuare ordini su 43.16 o 43.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DOCT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October nell'ultimo anno è stato 43.23. All'interno di 35.83 - 43.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) nel corso dell'anno è stato 35.83. Confrontandolo con gli attuali 43.16 e 35.83 - 43.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DOCT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DOCT?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.10 e 10.70%.
- Chiusura Precedente
- 43.10
- Apertura
- 43.23
- Bid
- 43.16
- Ask
- 43.46
- Minimo
- 43.14
- Massimo
- 43.23
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 2.49%
- Variazione Semestrale
- 12.98%
- Variazione Annuale
- 10.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8