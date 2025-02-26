クォートセクション
通貨 / DMYY
株に戻る

DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A

13.35 USD 0.30 (2.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DMYYの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり12.95の安値と13.85の高値で取引されました。

dMY Squared Technology Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMYY News

1日のレンジ
12.95 13.85
1年のレンジ
10.40 15.53
以前の終値
13.05
始値
13.02
買値
13.35
買値
13.65
安値
12.95
高値
13.85
出来高
335
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
6.29%
6ヶ月の変化
18.67%
1年の変化
25.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K