DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A
13.35 USD 0.30 (2.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DMYYの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり12.95の安値と13.85の高値で取引されました。
dMY Squared Technology Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.95 13.85
1年のレンジ
10.40 15.53
- 以前の終値
- 13.05
- 始値
- 13.02
- 買値
- 13.35
- 買値
- 13.65
- 安値
- 12.95
- 高値
- 13.85
- 出来高
- 335
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- 6.29%
- 6ヶ月の変化
- 18.67%
- 1年の変化
- 25.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K