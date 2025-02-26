CotizacionesSecciones
DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A

13.05 USD 1.56 (10.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DMYY de hoy ha cambiado un -10.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.45, mientras que el máximo ha alcanzado 14.73.

Siga la dinámica de la pareja de divisas dMY Squared Technology Group Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
12.45 14.73
Rango anual
10.40 15.53
Cierres anteriores
14.61
Open
14.39
Bid
13.05
Ask
13.35
Low
12.45
High
14.73
Volumen
999
Cambio diario
-10.68%
Cambio mensual
3.90%
Cambio a 6 meses
16.00%
Cambio anual
22.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B