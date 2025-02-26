CotationsSections
DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A

13.74 USD 0.39 (2.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DMYY a changé de 2.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.24 et à un maximum de 14.80.

Suivez la dynamique dMY Squared Technology Group Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
13.24 14.80
Range Annuel
10.40 15.53
Clôture Précédente
13.35
Ouverture
13.57
Bid
13.74
Ask
14.04
Plus Bas
13.24
Plus Haut
14.80
Volume
250
Changement quotidien
2.92%
Changement Mensuel
9.39%
Changement à 6 Mois
22.13%
Changement Annuel
29.01%
