DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A
13.69 USD 0.34 (2.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DMYY hat sich für heute um 2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.24 bis zu einem Hoch von 14.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die dMY Squared Technology Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.24 14.80
Jahresspanne
10.40 15.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.35
- Eröffnung
- 13.57
- Bid
- 13.69
- Ask
- 13.99
- Tief
- 13.24
- Hoch
- 14.80
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 2.55%
- Monatsänderung
- 9.00%
- 6-Monatsänderung
- 21.69%
- Jahresänderung
- 28.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K