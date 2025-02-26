Валюты / DMYY
DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A
14.61 USD 0.36 (2.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DMYY за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.40, а максимальная — 14.97.
Следите за динамикой dMY Squared Technology Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.40 14.97
Годовой диапазон
10.40 15.53
- Предыдущее закрытие
- 14.97
- Open
- 14.81
- Bid
- 14.61
- Ask
- 14.91
- Low
- 14.40
- High
- 14.97
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -2.40%
- Месячное изменение
- 16.32%
- 6-месячное изменение
- 29.87%
- Годовое изменение
- 37.18%
