Valute / DMYY
DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A
13.74 USD 0.39 (2.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DMYY ha avuto una variazione del 2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.24 e ad un massimo di 14.80.
Segui le dinamiche di dMY Squared Technology Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.24 14.80
Intervallo Annuale
10.40 15.53
- Chiusura Precedente
- 13.35
- Apertura
- 13.57
- Bid
- 13.74
- Ask
- 14.04
- Minimo
- 13.24
- Massimo
- 14.80
- Volume
- 250
- Variazione giornaliera
- 2.92%
- Variazione Mensile
- 9.39%
- Variazione Semestrale
- 22.13%
- Variazione Annuale
- 29.01%
21 settembre, domenica