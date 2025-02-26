QuotazioniSezioni
DMYY: dMY Squared Technology Group Inc Class A

13.74 USD 0.39 (2.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DMYY ha avuto una variazione del 2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.24 e ad un massimo di 14.80.

Segui le dinamiche di dMY Squared Technology Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.24 14.80
Intervallo Annuale
10.40 15.53
Chiusura Precedente
13.35
Apertura
13.57
Bid
13.74
Ask
14.04
Minimo
13.24
Massimo
14.80
Volume
250
Variazione giornaliera
2.92%
Variazione Mensile
9.39%
Variazione Semestrale
22.13%
Variazione Annuale
29.01%
