DGLY: Digital Ally Inc
2.01 USD 0.06 (3.08%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGLYの今日の為替レートは、3.08%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と2.05の高値で取引されました。
Digital Ally Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DGLY News
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
1日のレンジ
1.94 2.05
1年のレンジ
0.02 5.27
- 以前の終値
- 1.95
- 始値
- 1.96
- 買値
- 2.01
- 買値
- 2.31
- 安値
- 1.94
- 高値
- 2.05
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- 3.08%
- 1ヶ月の変化
- 10.44%
- 6ヶ月の変化
- 6600.00%
- 1年の変化
- 91.43%
