DGLY: Digital Ally Inc
1.90 USD 0.11 (5.47%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DGLY a changé de -5.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.90 et à un maximum de 2.03.
Suivez la dynamique Digital Ally Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DGLY Nouvelles
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- US Stocks Likely To Open Higher After Two Days Of Advance: 'Market Has Found Its Balance,' Says Expert Citing S&P 500's Technical Analysis - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Boeing (NYSE:BA)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Range quotidien
1.90 2.03
Range Annuel
0.02 5.27
- Clôture Précédente
- 2.01
- Ouverture
- 1.97
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Plus Bas
- 1.90
- Plus Haut
- 2.03
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- -5.47%
- Changement Mensuel
- 4.40%
- Changement à 6 Mois
- 6233.33%
- Changement Annuel
- 80.95%
20 septembre, samedi