DGLY: Digital Ally Inc
2.01 USD 0.06 (3.08%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DGLY para hoje mudou para 3.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.94 e o mais alto foi 2.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Digital Ally Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGLY Notícias
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- US Stocks Likely To Open Higher After Two Days Of Advance: 'Market Has Found Its Balance,' Says Expert Citing S&P 500's Technical Analysis - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Boeing (NYSE:BA)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Faixa diária
1.94 2.05
Faixa anual
0.02 5.27
- Fechamento anterior
- 1.95
- Open
- 1.96
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 1.94
- High
- 2.05
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 3.08%
- Mudança mensal
- 10.44%
- Mudança de 6 meses
- 6600.00%
- Mudança anual
- 91.43%
