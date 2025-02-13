Валюты / DGLY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DGLY: Digital Ally Inc
2.05 USD 0.16 (8.47%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGLY за сегодня изменился на 8.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.89, а максимальная — 2.06.
Следите за динамикой Digital Ally Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DGLY
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- US Stocks Likely To Open Higher After Two Days Of Advance: 'Market Has Found Its Balance,' Says Expert Citing S&P 500's Technical Analysis - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Boeing (NYSE:BA)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Дневной диапазон
1.89 2.06
Годовой диапазон
0.02 5.27
- Предыдущее закрытие
- 1.89
- Open
- 1.89
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.89
- High
- 2.06
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- 8.47%
- Месячное изменение
- 12.64%
- 6-месячное изменение
- 6733.33%
- Годовое изменение
- 95.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.