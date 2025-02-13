КотировкиРазделы
DGLY: Digital Ally Inc

2.05 USD 0.16 (8.47%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGLY за сегодня изменился на 8.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.89, а максимальная — 2.06.

Следите за динамикой Digital Ally Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.89 2.06
Годовой диапазон
0.02 5.27
Предыдущее закрытие
1.89
Open
1.89
Bid
2.05
Ask
2.35
Low
1.89
High
2.06
Объем
219
Дневное изменение
8.47%
Месячное изменение
12.64%
6-месячное изменение
6733.33%
Годовое изменение
95.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.