Currencies / DGLY
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
DGLY: Digital Ally Inc
2.05 USD 0.16 (8.47%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
DGLY exchange rate has changed by 8.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.89 and at a high of 2.06.
Follow Digital Ally Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGLY News
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- US Stocks Likely To Open Higher After Two Days Of Advance: 'Market Has Found Its Balance,' Says Expert Citing S&P 500's Technical Analysis - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Boeing (NYSE:BA)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
Daily Range
1.89 2.06
Year Range
0.02 5.27
- Previous Close
- 1.89
- Open
- 1.89
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.89
- High
- 2.06
- Volume
- 219
- Daily Change
- 8.47%
- Month Change
- 12.64%
- 6 Months Change
- 6733.33%
- Year Change
- 95.24%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev