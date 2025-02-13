통화 / DGLY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DGLY: Digital Ally Inc
1.90 USD 0.11 (5.47%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DGLY 환율이 오늘 -5.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.90이고 고가는 2.03이었습니다.
Digital Ally Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGLY News
- Digital Ally stock price target lowered to $4 from $11 at Aegis Capital
- # Digital Ally reduces backlog to $1.7 million, secures $800,000 in contracts
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Cloudastructure (NASDAQ:CSAI), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Digital Ally, Inc. Sets Date to Discuss First Quarter 2025 Earnings Call Wednesday, May 28, 2025 at 11:15 a.m. Eastern Time
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500's Four-Day Fall: 'Market Is Risk-Off,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), AutoZone (NYSE:AZO)
- DIGITAL ALLY, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER OPERATING RESULTS
- Digital Ally announces 1-for-100 reverse stock split
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Digital Ally stock plunges to 52-week low of $0.03
- US Stocks Likely To Open Higher After Two Days Of Advance: 'Market Has Found Its Balance,' Says Expert Citing S&P 500's Technical Analysis - Asset Entities (NASDAQ:ASST), Boeing (NYSE:BA)
- Why AppLovin Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AppLovin (NASDAQ:APP), ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Nasdaq Tumbles 100 Points; UniFirst Posts Upbeat Earnings - ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- Dow Jumps Over 100 Points; Deere Posts Upbeat Earnings - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- Nasdaq Surges 150 Points; Cisco Earnings Top Views - AppLovin (NASDAQ:APP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- US Stocks Edge Higher; Producer Prices Increase In January - Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD), Digital Ally (NASDAQ:DGLY)
일일 변동 비율
1.90 2.03
년간 변동
0.02 5.27
- 이전 종가
- 2.01
- 시가
- 1.97
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- 저가
- 1.90
- 고가
- 2.03
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- -5.47%
- 월 변동
- 4.40%
- 6개월 변동
- 6233.33%
- 년간 변동율
- 80.95%
20 9월, 토요일