KurseKategorien
Währungen / DGLY
Zurück zum Aktien

DGLY: Digital Ally Inc

1.99 USD 0.02 (1.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DGLY hat sich für heute um -1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.97 bis zu einem Hoch von 2.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Ally Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGLY News

Tagesspanne
1.97 2.03
Jahresspanne
0.02 5.27
Vorheriger Schlusskurs
2.01
Eröffnung
1.97
Bid
1.99
Ask
2.29
Tief
1.97
Hoch
2.03
Volumen
55
Tagesänderung
-1.00%
Monatsänderung
9.34%
6-Monatsänderung
6533.33%
Jahresänderung
89.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K