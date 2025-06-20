通貨 / DFLI
DFLI: Dragonfly Energy Holdings Corp
0.29 USD 0.01 (3.33%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DFLIの今日の為替レートは、-3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.29の安値と0.30の高値で取引されました。
Dragonfly Energy Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.29 0.30
1年のレンジ
0.15 5.76
- 以前の終値
- 0.30
- 始値
- 0.30
- 買値
- 0.29
- 買値
- 0.59
- 安値
- 0.29
- 高値
- 0.30
- 出来高
- 1.294 K
- 1日の変化
- -3.33%
- 1ヶ月の変化
- 3.57%
- 6ヶ月の変化
- -71.00%
- 1年の変化
- -93.68%
