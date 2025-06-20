Валюты / DFLI
DFLI: Dragonfly Energy Holdings Corp
0.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DFLI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.28, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой Dragonfly Energy Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFLI
- Ember RV standardizes Battle Born Batteries in 2026 Overland Series
- Dragonfly Energy secures US patent for Wakespeed charge control technology
- Dragonfly Energy secures patent for high-power vehicle-to-trailer charging
- Dragonfly Energy expands partnership with Airstream for battery systems
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dragonfly Energy Q2 2025 slides: 23% revenue growth amid market expansion strategy
- Dragonfly Energy Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DFLI)
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dragonfly Energy Sales Jump 23 Percent
- Dragonfly Energy stock plunges after $5.5 million public offering
- Dragonfly Energy prices $5.5 million public offering at $0.25 per share
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Dragonfly Energy Shares Surge After Eliminating Preferred Stock Obligations Through Share Exchange - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dragonfly Energy eliminates Series A preferred stock to enhance flexibility
- Dragonfly Energy granted extension by Nasdaq to regain compliance
- Dragonfly Energy cancels warrants for Series A preferred stock
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
Дневной диапазон
0.28 0.29
Годовой диапазон
0.15 5.76
- Предыдущее закрытие
- 0.28
- Open
- 0.29
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Low
- 0.28
- High
- 0.29
- Объем
- 1.003 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -72.00%
- Годовое изменение
- -93.90%
